В новую школу в микрорайоне «Слобода Весны» набирают учеников

В Красноярске завершается строительство школы на 1280 мест в микрорайоне «Слобода Весны». Свои двери учебное заведение откроет 1 сентября - уже ведется запись детей в классы.

Всего планируется сформировать 20 классов начальной школы. Само здание состоит из семи блоков. Сейчас строители завозят мебель и оборудование в помещения, рассказали в красноярском Горсовете.

В новой школе сделают отдельные кабинеты для мальчиков и девочек - помещения отдадут под мастерские. Внутри также предусмотрено шесть кабинетов информатики, актовый и спортивные залы.

«На территории учреждения организованы детские площадки, игровые зоны, футбольное поле, воллейбольно-баскетбольная площадка и парковая зона», - говорится в сообщении.

Отметим, что новая школа примет учеников с ограниченными возможностями здоровья - заявки от родителей таких учеников уже поступили к руководству.

Напомним, объект начали строить в 2017 году для жителей нового развивающегося района Красноярска. Полностью образовательный комплекс включает в себя и два детских сада на 270 мест.

Фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru