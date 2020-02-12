12 февраля
Красноярск
погода -11 °C
63.95
 
€ 69.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В новую школу в микрорайоне «Слобода Весны» набирают учеников

Главная Общество
Красноярск
11:10 12 Февраля 2020
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске завершается строительство школы на 1280 мест в микрорайоне «Слобода Весны». Свои двери учебное заведение откроет 1 сентября - уже ведется запись детей в классы. 

Всего планируется сформировать 20 классов начальной школы. Само здание состоит из семи блоков. Сейчас строители завозят мебель и оборудование в помещения, рассказали в красноярском Горсовете. 

В новой школе сделают отдельные кабинеты для мальчиков и девочек - помещения отдадут под мастерские. Внутри также предусмотрено шесть кабинетов информатики, актовый и спортивные залы. 

«На территории учреждения организованы детские площадки, игровые зоны, футбольное поле, воллейбольно-баскетбольная площадка и парковая зона», - говорится в сообщении. 

Отметим, что новая школа примет учеников с ограниченными возможностями здоровья - заявки от родителей таких учеников уже поступили к руководству. 

Напомним, объект начали строить в 2017 году для жителей нового развивающегося района Красноярска. Полностью образовательный комплекс включает в себя и два детских сада на 270 мест. 

Фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске объявлен аукцион на строительство путепровода через Северное шоссе

В Красноярске объявлен аукцион на строительство путепровода через Северное шоссе

12 Февраля 2020 г.
Начальная стоимость работ - 420 млн рублей
Новости Красноярска: Центральный район Красноярска ждут преобразования

Центральный район Красноярска ждут преобразования

12 Февраля 2020 г.
Намечены основные проекты
Новости Красноярска: Владелец нашел оригинальный способ продать квартиру в Красноярске

Владелец нашел оригинальный способ продать квартиру в Красноярске

12 Февраля 2020 г.
Он предложил хорошую скидку за необычную «услугу»
Новости Красноярска: Авиарейсы «Аэрофлота» из Красноярска в Братск откроют в конце марта

Авиарейсы «Аэрофлота» из Красноярска в Братск откроют в конце марта

12 Февраля 2020 г.
Билеты уже в продаже
Новости Красноярска: В Красноярске временно закроют парковку на Площади Победы

В Красноярске временно закроют парковку на Площади Победы

12 Февраля 2020 г.
Это связано с патриотической акцией
Новости Красноярска: Эвакуированные из КНР красноярцы вернутся в город после двухнедельного карантина

Эвакуированные из КНР красноярцы вернутся в город после двухнедельного карантина

11 Февраля 2020 г.
Сейчас пятеро из них находятся в санатории под Тюменью
Новости компаний
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске посчитали электромобили

В Красноярске посчитали электромобили

7 Февраля 2020 г.
Названа самая популярная марка безбензиновых автомобилей
Новости Красноярска: В Красноярске началась эпидемия гриппа

В Красноярске началась эпидемия гриппа

11 Февраля 2020 г.
Эпидемический порог превышен на 12,7%
Новости Красноярска: КРУДОР опубликовал карту размещения комплексов фотовидеофиксации

КРУДОР опубликовал карту размещения комплексов фотовидеофиксации

10 Февраля 2020 г.
На трассах появились предупреждающие знаки о работе комплексов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19