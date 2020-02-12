Владелец нашел оригинальный способ продать квартиру в Красноярске

Красноярцы обратили внимание на необычное объявление о продаже квартиры - баннер появился на лоджии пятого этажа дома по ул. Партизана Железняка, 26А.

Горожан удивил не способ продать квартиру с помощью «растяжки», а именно содержание баннера. Владелец предлагает будущим покупателям недвижимости хорошую скидку за шум.

Тем, кто будет делать громкий ремонт, полагается скидка при покупке в 100 тысяч рублей. Хозяин обещает утроить сумму, если работы затянутся надолго.

«Продам квартиру для войны семей. Скидка 100 тысяч рублей, если будете делать шумный ремонт и еще 200 тысяч рублей, если будете делать его долго», - говорится в объявлении.

Насколько серьезны намерения хозяина испортить жизнь соседям, неизвестно. Красноярцы предполагают, что это только попытка риэлторов привлечь внимание к объекту недвижимости.