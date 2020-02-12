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Владелец нашел оригинальный способ продать квартиру в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
10:40 12 Февраля 2020
общество, красноярск, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы обратили внимание на необычное объявление о продаже квартиры - баннер появился на лоджии пятого этажа дома по ул. Партизана Железняка, 26А.

Горожан удивил не способ продать квартиру с помощью «растяжки», а именно содержание баннера. Владелец предлагает будущим покупателям недвижимости хорошую скидку за шум.

Тем, кто будет делать громкий ремонт, полагается скидка при покупке в 100 тысяч рублей. Хозяин обещает утроить сумму, если работы затянутся надолго. 

«Продам квартиру для войны семей. Скидка 100 тысяч рублей, если будете делать шумный ремонт и еще 200 тысяч рублей, если будете делать его долго», - говорится в объявлении. 

Насколько серьезны намерения хозяина испортить жизнь соседям, неизвестно. Красноярцы предполагают, что это только попытка риэлторов привлечь внимание к объекту недвижимости. 

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