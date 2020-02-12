Авиарейсы «Аэрофлота» из Красноярска в Братск откроют в конце марта

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Красноярска в Братск 29 марта. Маршрут откроют в рамках создания международного хаба в краевом центре. Улететь в Иркутскую область пассажиры смогут дважды в неделю. Продолжительность полета составит 1 час 15 минут.

В начале февраля «Аэрофлот» открыл продажу билетов из Красноярска в Якутск. Полетная программа стартует 30 марта. В перспективе перевозчик запустит и другие направления из краевого центра.

«Благодаря удобному географическому расположению города пассажирам станут доступны прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов. На базе хаба также будет развиваться транзитный пассажиропоток «Аэрофлота» на внутренних и международных линиях», - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, в красноярском аэропорту будут базироваться самолеты «Аэрофлота» Boeing 737 и SuperJet100.