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Авиарейсы «Аэрофлота» из Красноярска в Братск откроют в конце марта

Главная Общество
Красноярск
10:00 12 Февраля 2020
общество, красноярск, авиакомпания
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Красноярска в Братск 29 марта. Маршрут откроют в рамках создания международного хаба в краевом центре. Улететь в Иркутскую область пассажиры смогут дважды в неделю. Продолжительность полета составит 1 час 15 минут.

В начале февраля «Аэрофлот» открыл продажу билетов из Красноярска в Якутск. Полетная программа стартует 30 марта. В перспективе перевозчик запустит и другие направления из краевого центра.

«Благодаря удобному географическому расположению города пассажирам станут доступны прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов. На базе хаба также будет развиваться транзитный пассажиропоток «Аэрофлота» на внутренних и международных линиях», - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, в красноярском аэропорту будут базироваться самолеты «Аэрофлота» Boeing 737 и SuperJet100.

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