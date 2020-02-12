В Красноярске временно закроют парковку на Площади Победы

В городской администрации предупредили водителей об ограничении движения по парковке на Площади Победы. При въезде на стоянку у музея «Мемориал Победы» на пересечении ул. Шахтеров и ул. Дудинская появятся временные запрещающие знаки.

Ограничение введут со стороны ул. Дудинская 17 февраля в 21:00. Это связано с проведением патриотической акции «Эстафета Победы вдоль границ государств – участников СНГ» и церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Откроют парковку только в 17:00 22 февраля.