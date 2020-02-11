Эвакуированные из КНР красноярцы вернутся в город после двухнедельного карантина

Пятеро красноярцев вернутся в город после окончания карантина - на прошлой неделе их эвакуировали из Китая, где сейчас вспышка коронавируса. Сейчас они вместе с другими россиянами находятся в санатории «Градостроитель» под Тюменью. Врачи обследуют пациентов на наличие вирусной пневмонии. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Всего из Китая эвакуировали 144 жителя России. Зараженных опасным коронавирусом среди них не было, однако специалисты все равно направили людей на карантин. Он продлится 14 дней - красноярцы смогут вернуться на родину не раньше 19 февраля.

Среди эвакуированных также есть жители Владивостока, Новокузнецка, Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода и других городов.

Напомним, по последним данным, число погибших от коронавируса превысило тысячу человек. Всего зарегистрировано около 42,5 тысяч подтвержденных случаев заражения пневмонией.