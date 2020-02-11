Ачинский НПЗ подтвердил мировой уровень качества топлива. Выпускаемый предприятием бензин АИ-92-К5 по условиям программы «Российское качество» оценили независимые эксперты Центра экспертных программ Всероссийской организации качества. В частности, это подтвердил обязательный ежегодный инспекционный контроль.

Среди плюсов – высокие показатели по ключевым характеристикам качества бензина, а также его экологические параметры. В частности, низкая концентрация серы, смол, ароматических углеводородов. За 2019 год при приемо-сдаточном контроле все партии бензина были приняты с первого предъявления, рекламаций по качеству не поступало.

«Ежегодно мы производим около 700 тысяч тонн бензина АИ-92-К5, который преимущественно реализуется в Красноярском крае и соседних регионах, - рассказал главный инженер Ачинского НПЗ Алексей Прошкин. – Участие в конкурсных программах общероссийского уровня – объективное подтверждение не только высокого качества выпускаемой продукции, но и соответствующих условий ее производства. Все автобензины и дизельные топлива АНПЗ отвечают требованиям стандарта Евро-5. При этом на предприятии ежегодно реализуются мероприятия по улучшению эксплуатационных и экологических свойств моторных топлив».

На предприятии заявили также, что основными приоритетами в работе над свойствами бензинов и дизтоплив являются: уменьшение содержания серы, что снижает их коррозийную активность; уменьшение содержания бензола, что снижает токсичность выхлопных газов; уменьшение содержания ароматических и олефиновых углеводородов, что уменьшает образование нагара в двигателе, уменьшение концентрации смол.

Все это предотвращает износ двигателя и снижает токсичность выхлопов, а, значит, способствует повышению качества жизни регионов потребления нефтепродуктов.

Добавим, бензины АИ-92-К5 и АИ-95-К5, а также дизтоплива всех марок сезонности производства Ачинского НПЗ входят в число победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Фото: Ачинский НПЗ

По материалам Ачинского НПЗ