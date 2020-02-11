В Красноярске дроны станцуют под «Калинку»

В Красноярске с 13 по 15 февраля пройдет всероссийский чемпионат по робототехнике. Организаторы придумали для участников и гостей необычные номера. Так, фестиваль откроет танец дронов под песню «Калинка», ожидается шоу барабанщиков и самоедов. Одним из соведущих на мероприятии станет робот, рассказали в красноярском управлении образования.

В течение трех дней в краевом центре будут проходить презентации проектов и гонки роботов. Всего в чемпионате примут участие около 1,5 тысяч школьников из России, Казахстана, Эстонии и Румынии. Гостям и участникам также предлагают собрать мозаику и миниатюрную копию Красноярска из деталей Lego.

Отметим, что главной темой чемпионата станет градостроительство.

Напомним, красноярские школьники к предстоящему событию разработали проект по модернизации пешеходных мостов. Конструкция напоминает канатную дорогу. По задумке инженеров, мост можно оснастить кабиной, особым монорельсом и механизмом передачи - он и будет перетягивать кабину с одной стороны на другую.