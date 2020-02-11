11 февраля
Красноярск
погода -10 °C
63.77
 
€ 69.82
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске дроны станцуют под «Калинку»

Главная Общество
Красноярск
14:21 11 Февраля 2020
общество, красноярск, мероприятия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске с 13 по 15 февраля пройдет всероссийский чемпионат по робототехнике. Организаторы придумали для участников и гостей необычные номера. Так, фестиваль откроет танец дронов под песню «Калинка», ожидается шоу барабанщиков и самоедов. Одним из соведущих на мероприятии станет робот, рассказали в красноярском управлении образования. 

В течение трех дней в краевом центре будут проходить презентации проектов и гонки роботов. Всего в чемпионате примут участие около 1,5 тысяч школьников из России, Казахстана, Эстонии и Румынии. Гостям и участникам также предлагают собрать мозаику и миниатюрную копию Красноярска из деталей Lego. 

Отметим, что главной темой чемпионата станет градостроительство. 

Напомним, красноярские школьники к предстоящему событию разработали проект по модернизации пешеходных мостов. Конструкция напоминает канатную дорогу. По задумке инженеров, мост можно оснастить кабиной, особым монорельсом и механизмом передачи - он и будет перетягивать кабину с одной стороны на другую.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Эвакуированные из КНР красноярцы вернутся в город после двухнедельного карантина

Эвакуированные из КНР красноярцы вернутся в город после двухнедельного карантина

11 Февраля 2020 г.
Сейчас пятеро из них находятся в санатории под Тюменью
Новости Красноярска: Ачинский НПЗ подтвердил мировой уровень качества топлива

Ачинский НПЗ подтвердил мировой уровень качества топлива

11 Февраля 2020 г.
Его оценили независимые эксперты
Новости Красноярска: В Красноярске началась эпидемия гриппа

В Красноярске началась эпидемия гриппа

11 Февраля 2020 г.
Эпидемический порог превышен на 12,7%
Новости Красноярска: Родители красноярских школьников напишут ЕГЭ по истории

Родители красноярских школьников напишут ЕГЭ по истории

11 Февраля 2020 г.
Акция проводится в формате деловой игры
Новости Красноярска: Красноярские нейрохирурги «зацементировали» позвонок пациента

Красноярские нейрохирурги «зацементировали» позвонок пациента

11 Февраля 2020 г.
Ему сделали операцию на поясничном отделе
Новости Красноярска: Смертность в Красноярском крае превысила рождаемость

Смертность в Красноярском крае превысила рождаемость

11 Февраля 2020 г.
Чаще всего жители региона умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии
Новости компаний
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев ждет похолодание в середине февраля

Красноярцев ждет похолодание в середине февраля

9 Февраля 2020 г.
Столбики термометров опустятся до - 20°C
Новости Красноярска: «7 ДТП с участием 29 автомобилей»: в ГИБДД рассказали об утреннем коллапсе под Красноярском

«7 ДТП с участием 29 автомобилей»: в ГИБДД рассказали об утреннем коллапсе под Красноярском

6 Февраля 2020 г.
Пострадали два человека
Новости Красноярска: Под Красноярском из-за сильного тумана столкнулись десять машин

Под Красноярском из-за сильного тумана столкнулись десять машин

6 Февраля 2020 г.
Решается вопрос об объезде данного участка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19