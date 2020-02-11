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В Красноярске началась эпидемия гриппа

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Красноярск
13:30 11 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае объявили о начале эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Данные составлены по итогам шестой недели 2020 года. 

Так, чаще всего простуда распространяется среди детей в возрасте 3-14 лет. Общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ пока находится выше критического уровня на 22,8%, однако среди двух возрастных групп - школьников и взрослых - эпидемический порог превышен на 12,7%. 

«Среди населения преимущественно циркулировали вирусы гриппозной этиологии: вирусы гриппа типа A (H1N1) pdm09, типа В, типа A (H3N2). Вместе с тем активно продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии», - пояснили в ведомстве. 

Властям Красноярска рекомендовали принять меры по снижению уровня заболеваемости. В частности, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют носить маски в помещениях и в транспорте, временно не проводить массовые мероприятия и уроки в кабинетах.

Детям необходимо измерять температуру утром и вечером, а если уровень заболеваемости в классах превышает 20%, то в учебном заведении стоит объявить карантин. 

 

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