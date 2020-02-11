Родители красноярских школьников напишут ЕГЭ по истории

В среду, 19 февраля, родители красноярских школьников попробуют свои силы в истории - для взрослых будет проводиться единый день сдачи ЕГЭ, рассказали в краевом управлении образования.

Госэкзамен также попробуют сдать главы районов, руководители школ, депутаты и общественники. Такая акция проводится в Красноярском крае в четвертый раз. Ее цель - знакомство взрослых с процедурой ЕГЭ. На написание теста отводится один час, на практике же выпускники пишут его 3,5 часа.

«Родители полностью повторяют путь выпускников: от прохода через рамку металлоискателя до выполнения экзаменационных заданий, видят, как печатаются и обрабатываются контрольные измерительные материалы. Атмосфера на пробном экзамене максимально приближена к той, что присутствует на ЕГЭ. Кроме того, родители смогут оценить уровень сложности заданий и убедиться, что все они соответствуют школьной программе», - отметили в управлении образования.

Для участия в образовательной акции приглашаются все желающие. Для этого необходимо обратиться в районные или городские управления образования.

Добавим, что пробный ЕГЭ по истории взрослые будут сдавать впервые - до этого они проходили тесты по русскому языку.