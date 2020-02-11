Красноярские нейрохирурги «зацементировали» позвонок пациента

Красноярские нейрохирурги с помощью умной машины «зацементировали» тело поясничного позвонка у пациента. Мужчина страдал остеохондрозом, у него развились осложнения, рассказали в краевой больнице.

Красноярец испытывал боли в конечностях, его начали готовить к операции, чтобы не допустить пареза ног.

«Сама методика не нова, новое для наших врачей – использование для таких вмешательств роботизированной ангиографической установки, которая позволяет выполнять точную пункцию под нейронавигационным контролем. Раньше такие операции проводились под контролем обычного рентгена – цементирующий раствор вводился в тело позвонка, а точность зависела от опыта и умения врача. Затем делались контрольные снимки, если нужно было добавить цементный состав», - рассказали в медучреждении.

Антиограф помогает врачам строить траекторию введения инструмента - это важно, чтобы не задеть во время операции жизненно важные органы. Хирурги контролируют процесс в режиме онлайн.

Отметим, что красноярец после операции идет на поправку.