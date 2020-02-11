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Смертность в Красноярском крае превысила рождаемость

Главная Общество
Красноярск
11:30 11 Февраля 2020
общество, красноярск, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Аналитики Красноярскстата опубликовали статистику смертности и рождаемости в регионе.

Так, по итогам 2019 года в крае по-прежнему умирает больше человек, чем рождается. Разница составляла 4 964 человека - это естественная убыль населения.

Всего в прошлом году умерло 35,3 тысячи человек. Основной причиной гибели людей являются заболевания сердца и системы кровообращения - 49,7%. На втором месте идет онкология - 18,8%. Реже жители региона умирают от проблем с пищеварением (7%), болезней органов дыхания (5,4%) и инфекционных заболеваний. 

Отметим, что показатель смертности в регионе остался примерно таким же, как в 2018 году. 

По данным статистиков, за год в Красноярском крае родилось 30,3 тысячи детей. Мальчиков было больше, чем девочек. Тем не менее, прирост населения в региона упал более чем на 3 тысячи человек по сравнению с 2018-м. 

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