Прокуратура усомнилась в безопасности подъемников на курорте в Дивногорске

Прокуратура Дивногорска проверила безопасность популярного горнолыжного курорта «Дивный». В частности, это коснулось канатно-бугельных дорог. В рамках проверки найдены нарушения, рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что собственниками подъемных сооружений - ООО «Дивный», ООО «Филаретов ключ», ИП Широкова допускаются нарушения требований законодательства о промышленной безопасности», - говорится в сообщении.

Перечисленные руководители не прошли аттестацию, а экспертизы горнолыжных объектов проведены несвоевременно.

«Выявлены случаи неисполнения обязанности по передаче в течение 24 часов оперативных сообщений с момента возникновения аварии на подъемниках в Енисейское управление Ростехнадзора», - пояснили в прокуратуре.

В результате бизнесменам внесли представления - предприниматели исправили все замечания. Несмотря на это, им придется заплатить штраф за нарушение требований промышленной безопасности.