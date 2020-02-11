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Прокуратура усомнилась в безопасности подъемников на курорте в Дивногорске

Главная Общество
Красноярск
11:00 11 Февраля 2020
общество, проверка, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура Дивногорска проверила безопасность популярного горнолыжного курорта «Дивный». В частности, это коснулось канатно-бугельных дорог. В рамках проверки найдены нарушения, рассказали Sibnovosti.ru в пресс-службе надзорного ведомства. 

«Установлено, что собственниками подъемных сооружений - ООО «Дивный», ООО «Филаретов ключ», ИП Широкова допускаются нарушения требований законодательства о промышленной безопасности», - говорится в сообщении.

Перечисленные руководители не прошли аттестацию, а экспертизы горнолыжных объектов проведены несвоевременно. 

«Выявлены случаи неисполнения обязанности по передаче в течение 24 часов оперативных сообщений с момента возникновения аварии на подъемниках в Енисейское управление Ростехнадзора», - пояснили в прокуратуре.

В результате бизнесменам внесли представления - предприниматели исправили все замечания. Несмотря на это, им придется заплатить штраф за нарушение требований промышленной безопасности. 

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