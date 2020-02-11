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Богучанская ГЭС увеличила расходы через гидроагрегаты

Главная Общество
Красноярск
10:22 11 Февраля 2020
работа, энергетика, гэс, электростанция, вода
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В соответствии с распоряжением Енисейского бассейнового водного управления Богучанская ГЭС 3 по 10 февраля постепенно увеличила расходы через гидроагрегаты с 3200 до 3600 кубометров в секунду. Решение принято с учетом стабилизации ледовой обстановки на Ангаре и Енисее и соответствует графику, сформированного по распоряжению Росводресурсов от 31 января 2020 года. Производство электроэнергии при расходах 3600 кубометров в секунду составило 54,67 млн кВт*ч, что является максимальной суточной выработкой за всю историю станции, но  значительно меньше допустимой пропускной способности станции, превышающей 5000 кубометров в секунду.

В январе участники «Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня воды озера Байкал» приняли решение увеличить расходы Богучанской ГЭС с целью подготовить к 1 марта 2020 года Богучанское водохранилище к приему весеннего половодья. Решение соответствует Правилам использования водных ресурсов Богучанского водохранилища, установленных приказом Федерального агентства водных ресурсов в ноябре 2015 года.                                          

По состоянию на 8 часов утра 11 февраля уровень Богучанского водохранилища составлял 207,53 м; уровень реки Ангара в нижнем бьефе 138,74 м.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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