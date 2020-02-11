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В Красноярске готовят лед к ЧМ по керлингу среди юниоров

Главная Общество
Красноярск
10:05 11 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске в ледовом дворце «Кристалл Арена» началась подготовка льда для чемпионата мира по керлингу среди юниоров. Чтобы покрытие получилось идеальным, в краевой центр приехал технический специалист по подготовке льда Всемирной федерации керлинга Марк Каллан из Шотландии. Он готовит площадку по собственной методике - для разметки поля применяет пряжу.

Поле будут заливать вручную, чтобы лед был абсолютно гладким. К концу рабочей недели площадку полностью подготовят к первенству. 

«Обычно мы работаем по 12-14 часов в день. Сейчас все идет по плану: еще многое нужно сделать, но мы все успеем. В первую очередь, мы покрасили всю площадку в белый цвет и начали делать разметку для керлинга. Сейчас она уже практически закончена», - рассказал Марк Каллан.

Добавим, что чемпионат мира по керлингу среди юниоров пройдет в Красноярске с 15 по 22 февраля.

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