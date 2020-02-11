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Воспитанники красноярских детских садов перешли на «ты» с воспитателями

Главная Общество
Красноярск
09:15 11 Февраля 2020
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Красноярские детские сады переходят на новый принцип организации пространства. Так, в детсаду «Журавушка» реализуется концепция большого дома, когда младшие и старшие воспитанники обучаются в одной группе, а к воспитателям обращаются по имени и на «ты».

Утром дети и педагоги решают, чем будут заниматься в течение дня. Проходит планерка, где педагоги отвечают на разнообразные вопросы детей. Такой подход называется «Гибкое планирование», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Здесь взрослые и дети равны, их мнения и желания имеют одинаковую ценность. Воспитатели отмечают, что в такой домашней обстановке к детям возвращается детство. Но в тоже время они учатся делать выбор, добиваться цели, проявлять инициативу и быть самостоятельными», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В таком детсаду почти нет игрушек, зато в достатке материалы для творчества. Педагоги уверены, что в такой среде у детей развиваются воображение и инициативность.

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