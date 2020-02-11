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Терминал аэропорта Черемшанка работал незаконно

Главная Общество
Красноярск
08:55 11 Февраля 2020
общество, красноярск, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый терминал аэропорта Черемшанка под Красноярском работал незаконно. У акционерного общества «КрасАвиаПорт» отсутствовала разрешительная документация на ввод в эксплуатацию объекта, который был построен в 2018 году взамен сгоревшего. Об этом стало известно по итогам проверки красноярской транспортной прокуратуры.

Генеральному директору «КрасАвиаПорт» было вынесено представление об устранении нарушений, а арбитражный суд края привлек акционерное общество к штрафу в размере 500 тысяч рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

Напомним, через аэропорт Черемшанка осуществляются перелеты по маршрутам внутри региона, а также транзит воздушных судов. Пропускная способность нового терминала - 300 человек в час.

Фото: А. Колесникова

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