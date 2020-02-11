Терминал аэропорта Черемшанка работал незаконно

Новый терминал аэропорта Черемшанка под Красноярском работал незаконно. У акционерного общества «КрасАвиаПорт» отсутствовала разрешительная документация на ввод в эксплуатацию объекта, который был построен в 2018 году взамен сгоревшего. Об этом стало известно по итогам проверки красноярской транспортной прокуратуры.

Генеральному директору «КрасАвиаПорт» было вынесено представление об устранении нарушений, а арбитражный суд края привлек акционерное общество к штрафу в размере 500 тысяч рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, через аэропорт Черемшанка осуществляются перелеты по маршрутам внутри региона, а также транзит воздушных судов. Пропускная способность нового терминала - 300 человек в час.

Фото: А. Колесникова