Расписание электричек из Красноярска снова поменяют

С понедельника, 10 февраля, КрасЖД меняет расписание движения пригородных поездов, которые следуют по маршрутам: от Чернореченской до Боготола, от Зеледеево до Красноярска, от Красноярска до Заозерной, а также от Иланской до Уяра. На этот раз это связано с проведением ремонтных работ на участке Мариинск – Юрты, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

По четвергам КрасЖД также отменяет электрички западного направления. В частности, это коснется поездов «Красноярск - Минино - Красноярск» в 10:50 и «Красноярск - Зеледеево» в 13:22.

Фото: КрасЖД