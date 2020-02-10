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Расписание электричек из Красноярска снова поменяют

Главная Общество
Красноярск
16:55 10 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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С понедельника, 10 февраля, КрасЖД меняет расписание движения пригородных поездов, которые следуют по маршрутам: от Чернореченской до Боготола, от Зеледеево до Красноярска, от Красноярска до Заозерной, а также от Иланской до Уяра. На этот раз это связано с проведением ремонтных работ на участке Мариинск – Юрты, передает корреспондент Sibnovosti.ru. 

По четвергам КрасЖД также отменяет электрички западного направления. В частности, это коснется поездов «Красноярск - Минино - Красноярск» в 10:50 и «Красноярск - Зеледеево» в 13:22. 

Фото: КрасЖД

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