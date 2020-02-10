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Трассу «Енисей» открыли для автобусов и грузовиков

Главная Общество
Красноярск
14:31 10 Февраля 2020
общество, красноярск, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
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На федеральной трассе Р-257 «Енисей» полностью восстановили движение - участок с 45 по 136 км от Дивногорска до Балахты с 14:05 открыт для автобусов и большегрузов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Дорожники продолжают работать на месте - они устраняют последствия снегопада. Сложные погодные условия в регионе сохранятся еще на сутки. 

«Обильный снегопад, ограниченная видимостью и понижение температуры прогнозируются на ближайшие сутки. Водителей просят соблюдать осторожность и не превышать скоростной режим», - предупредили в федеральном управлении автомобильных дорог «Енисей». 

Напомним, участок трассы закрыли утром, 10 февраля. 

Фото: vk.com/krudor

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