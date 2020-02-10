Трассу «Енисей» открыли для автобусов и грузовиков

На федеральной трассе Р-257 «Енисей» полностью восстановили движение - участок с 45 по 136 км от Дивногорска до Балахты с 14:05 открыт для автобусов и большегрузов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дорожники продолжают работать на месте - они устраняют последствия снегопада. Сложные погодные условия в регионе сохранятся еще на сутки.

«Обильный снегопад, ограниченная видимостью и понижение температуры прогнозируются на ближайшие сутки. Водителей просят соблюдать осторожность и не превышать скоростной режим», - предупредили в федеральном управлении автомобильных дорог «Енисей».

Напомним, участок трассы закрыли утром, 10 февраля.

Фото: vk.com/krudor