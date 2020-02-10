Красноярку оставят без автомобиля из-за кредита

Красноярка может лишиться иномарки Mazda 3 из-за взятого в банке кредита. Она оформила займ под залог автомобиля, но деньги возвращать не стала. Об этом сообщили в УФСПП по Красноярскому краю.

У женщина накопилась задолженность в размере более 570 тысяч рублей - красноярку вызвали в суд.

«В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель наложил арест на транспортное средство, после чего автомобиль был передан на ответственное хранение взыскателю», - рассказали в ведомстве.

Если красноярка не погасит задолженность в срок, машину продадут.

Напомним, ранее приставы наложили арест на иномарку красноярки, которая не оплачивает коммунальные услуги. У женщины накопился долг 60 тысяч рублей - машину Honda Odyssey, отвезли на спецстоянку.