Аналитики подсчитали ежемесячные траты красноярцев на еду и услуги

Аналитики Красноярскстата подсчитали, сколько ежемесячно тратят горожане на еду и оплату услуг. Данные опубликованы за третий квартал 2019 года.

Так, больше всего денег ежемесячно уходит на покупку непродовольственных товаров - около 7,9 тысячи рублей в месяц (39%). На оплату услуг красноярцы вынуждены тратить около 29% месячных расходов - это 5,9 тысячи рублей.

Третью строчку по величине занимают траты на продукты. На еду приходится около 27% ежемесячного бюджета (5,5 тысячи рублей).

На походы в кафе красноярцы в среднем выделяют около 700 рублей, а на покупку алкоголя - 310 рублей.

Напомним, в конце 2019 года в Красноярске подорожал минимальный набор продуктов. Так, стоимость продуктовой корзины составила 4,6 тысячи рублей.