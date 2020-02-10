Участок федеральной трассы под Дивногорском ограничили из-за дождя со снегом

На трассах Красноярского края наблюдается сложная обстановка из-за дождя с мокрым снегом и ограниченной видимости. Дорожники вынуждены ограничить движение для автобусов и грузовых автомобилей на участке трассы Р-257 «Енисей» - с 45 по 136 км от Дивногорска до поселка Балахта. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили в федеральном управлении автодорог «Енисей».

«Дорожники производят противогололедную обработку и очистку снега с проезжей части. Более 200 единиц спецтехники мобилизировано для борьбы с непогодой на федеральных автодорогах Р-257 «Енисей» и Р-255 «Сибирь»», - говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать осторожность, не превышать скорость и держать дистанцию.

Отметим, что до 11:00 в Красноярске закрыт аэропорт - аэродромная служба активно чистит перрон и взлетно-посадочную полосу, а самолеты временно не взлетают и не садятся.