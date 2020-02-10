Из-за февральского дождя в Красноярске начали таять катки и ледяные горки

На прошедших выходных в Красноярске лил дождь - природная аномалия стала причиной подтопления нескольких участков дорог. Власти вынуждены выводить на улицы города технику для откачки воды.

«Работы велись на основных магистралях. Дорожники работали всю ночь», - сообщили в мэрии Красноярска.

В социальных сетях острова Татышев сказано, что из-за дождя в Красноярске начали разбирать горки и скульптуры - их не смогли сохранить. На время приостановили работу и катки в городе. Например, в Татышев-парке каток не будет принимать посетителей еще минимум сутки, пока в Красноярске снова не установится минусовая температура.

Как рассказали Sibnovosti.ru в Красспорте, катки пока полностью не разрушены, но специалистам все же необходимо привести лед в порядок перед открытием.



Тем временем, красноярцев снова предупредили о мокром снеге.

«В понедельник, 10 февраля, в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный, а местами очень сильный снег и мокрый снег. Кроме того, в южных районах региона усилится ветер до 15-18 м/с», - говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Днем будет около +1°С, а вечером похолодает до -6 °С.