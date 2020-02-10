Большой пылесос и 75 литров средства для пола: кто убирается на ТЭЦ?

20-литровый пылесос, 75 литров средства для пола и 140 метров тряпок. Все это уходит всего за месяц уборки на ТЭЦ. А вы знали, что некоторые цеха убирают не только в каске, но и в полном комплекте: респиратор, перчатки и даже беруши? И кстати, уборщицы на станциях не могут подходить к оборудования даже близко. Кто и как делает уборку на ТЭЦ и почему иногда эта уборка не укладывается даже в целый день? Расскажем в следующей статье!

Фото: Сибирская генерирующая компания

По материалам Сибирской генерирующей компании