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Большой пылесос и 75 литров средства для пола: кто убирается на ТЭЦ?

Главная Общество
Красноярск
10:02 10 Февраля 2020
энергетика, уборка, экскурсия, предприятие
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20-литровый пылесос, 75 литров средства для пола и 140 метров тряпок. Все это уходит всего за месяц уборки на ТЭЦ. А вы знали, что некоторые цеха убирают не только в каске, но и в полном комплекте: респиратор, перчатки и даже беруши? И кстати, уборщицы на станциях не могут подходить к оборудования даже близко. Кто и как делает уборку на ТЭЦ и почему иногда эта уборка не укладывается даже в целый день? Расскажем в следующей статье!

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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