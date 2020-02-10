Успейте купить трактора Ростсельмаш на условиях 2019 года до 1 апреля

Компания Ростсельмаш совместно с дилерами объявляет о введении сезонных условий приобретения тракторов 2000-й серии. До 01 апреля 2020г. сельхозтоваропроизводители России смогут приобрести технику Ростсельмаш по цене 2019г. и со скидкой 15/20%, которую в минувшем году предоставляла федеральная программа «1432».

Особые условия распространяются на тракторы моделей RSM 2375 и RSM 2400.

Благодаря поддержке Ростсельмаш аграрии приобретут современные сельхозмашины по выгодной цене, сэкономив на каждой покупке до 2,5 млн. «Размер скидки зависит от региона, в котором работает сельхозтоваропроизводитель. Таким образом, Ростсельмаш сохраняет преференции для аграриев, которые они получали в 2019 году при поддержке федеральной программы «1432», - говорит директор маркетинга Максим Нахабо.

В 2019 году было объявлено об изменениях в федеральной программе субсидирования сельхозтехники (постановление правительства РФ № 1432 от 27.12.2012г.). Новый год начался, но четкой определенности до сих пор нет ни у аграриев, ни у машиностроителей. Это напоминает 2013 год, когда правительственное постановление заработало лишь спустя несколько месяцев после принятия, в результате процесс модернизации и обновления машинотракторных парков приостановился.

Чтобы не допустить возврата ситуации семилетней давности, компания Ростсельмаш сохранила особые условия поставок техники в регионы страны.

В компании уверены, что эти действия позволят хозяйствам сохранить темпы обновления машинотракторных парков и подготовиться к началу активных сельхозработ. «Дисконт в 15-20% - это существенная помощь аграриям и отличная возможность ускорить процесс модернизации, - считает директор ОАО «Семиреченская база снабжения» Вадим Соловьев. – Данная мера поддержки поможет максимально эффективно спланировать финансовый план деятельности хозяйств, их рентабельности и развития на год».

Компании напоминают, что срок действия сезонного предложения и количество продукции ограничены. Подробности условий программы надо уточнять в дилерских центрах Ростсельмаш.

Фото: компания Ростсельмаш

По материалам компании Ростсельмаш