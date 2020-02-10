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КРУДОР опубликовал карту размещения комплексов фотовидеофиксации

Главная Общество
Красноярск
09:55 10 Февраля 2020
общество, красноярск, камеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Дорожные знаки предупредят водителей о приближении к местам фото-видеофиксации на региональных трассах. Краевое управление автомобильных дорог уже установило 88 табличек, в ближайшее время количество знаков будет увеличено.

Места установки табличек определяются сотрудниками ГИБДД с учетом аварийности участков, отметили в управлении. 

«Знаки размещены пока только на дорогах регионального и межмуниципального значения. Ежедневно по краю работают не менее 47 комплексов, места их размещения ежемесячно меняются»,- сообщил заместитель руководителя КРУДОР Михаил Буйлов.

Добавим, что КРУДОР опубликовал карту размещения комплексов фото-видеофиксации на своем официальном сайте. Там же есть список мест установки передвижных комплексов.

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