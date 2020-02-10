КРУДОР опубликовал карту размещения комплексов фотовидеофиксации

Дорожные знаки предупредят водителей о приближении к местам фото-видеофиксации на региональных трассах. Краевое управление автомобильных дорог уже установило 88 табличек, в ближайшее время количество знаков будет увеличено.

Места установки табличек определяются сотрудниками ГИБДД с учетом аварийности участков, отметили в управлении.

«Знаки размещены пока только на дорогах регионального и межмуниципального значения. Ежедневно по краю работают не менее 47 комплексов, места их размещения ежемесячно меняются»,- сообщил заместитель руководителя КРУДОР Михаил Буйлов.

Добавим, что КРУДОР опубликовал карту размещения комплексов фото-видеофиксации на своем официальном сайте. Там же есть список мест установки передвижных комплексов.