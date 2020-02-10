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В центре Красноярска изменят схему движения

Главная Общество
Красноярск
09:35 10 Февраля 2020
общество, красноярск, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На этой неделе в Красноярске изменят схему движения на ул. Дубровинского. В пресс-службе городской администрации предупредили, что с 16 февраля в районе дома 29А по ул. Ломоносова запретят разворот. Изменения будут действовать при движении по ул. Дубровинского в сторону ул. Декабристов.

«Такое решение было принято в рамках исполнения предписания, выданного отделом ГИБДД, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также исключения дорожно-транспортных происшествий», - пояснили в мэрии.

Добавим, что новые правила вводятся на постоянной основе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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