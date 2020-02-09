Бывший начальник ГУФСИН объявил «войну» беспорядку в лесной отрасли края

В Канске прошло совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с деятельностью лесопромышленного комплекса в Красноярском крае. В нем приняли участие правоохранители, представители власти, главы муниципалитетов, предприятий и лесничеств.

В регионе сейчас активно наводится порядок в лесной отрасли - Канск стал пилотной площадкой. На востоке края завершается проверка 115 пунктов приема и отгрузки древесины. Надзорные органы контролируют законную деятельность предприятий.

Большое внимание уделяется проблемам, связанным с отходами лесопиления. В компаниях с помощью видеомониторинга начали круглосуточно следить за транспортировкой отходов, фиксируя все нарушения.

Стали жестче требования к лесозаготовителям. По словам советника губернатора региона, бывшего руководителя ГУФСИН Владимира Шаешникова, в мае текущего года все лесосеки в крае ждут масштабные проверки.

«В Красноярском крае объявлена война беспорядку и нарушениям закона в лесной отрасли. Главная задача – это никак не должно повлиять на работу предприятий ЛПК, где закон соблюдается в полном объеме», - отметил Шаешников.

Власти края намерены оказывать помощь лесозаготовителям, работающим по правилам.