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Красноярцев ждет похолодание в середине февраля

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Красноярск
10:58 9 Февраля 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Погода в Красноярске резко изменится. В понедельник, 10 февраля, в городе ожидается до -3...-5°C днем. Ветер усилится до 11 м/с, пройдет мокрый снег, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на gismеteo.ru. 

Уже во вторник, 11 февраля, в Красноярске похолодает до -12°C днем и до -19°C ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. 

В середине недели столбики термометров опустятся до -11...-13°C, ветер будет дуть со скоростью 11 м/с. Такая погода будет держаться до следующих выходных.

Аномальное тепло придет лишь в конце февраля - в городе снова ожидается около -3°C. 

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