Красноярцев ожидает похолодание в середине февраля

Погода в Красноярске резко изменится. В понедельник, 10 февраля, в городе ожидается до -3...-5°C днем. Ветер усилится до 11 м/с, пройдет мокрый снег, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на gismteo.ru.

Уж во вторник, 11 февраля, в Красноярске похолодает до -12°C днем и до -19°C ночью. Синоптики прогнозируют переменчивую облачность и небольшой снег.

В середине недели столбики термометров опустятся до -11...-13°C, ветер будет дуть со скоростью 11 м/с.

Такая погода будет держаться до следующих выходных. Аномально теплая погода ожидается лишь в конце февраля - в городе снова потеплеет до -3°C.