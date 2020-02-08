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«Красноярские Столбы» на третьем месте среди российских ООПТ по числу туристов

Главная Общество
Красноярск
14:16 8 Февраля 2020
туристы, министерство, заповедник
Автор: Sibnovosti.ru
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Национальный заповедник «Красноярские Столбы» в 2019 году посетило 1,13 млн человек. Это примерно в полтора раза больше, чем в 2018-м, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги работы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения подвели в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. По его подсчетам с результатом 1,13 млн гостей «Красноярские Столбы» заняли третье место в РФ после национальных парков «Кисловодский» (1,51 млн) и «Сочинский» (1,22 млн).

«Основная доля показателей приходится на внутренний туризм – доля иностранных граждан, посетивших заповедники и нацпарки федерального значения в 2018 и в 2019 годах составила лишь 3% от общего числа», - отметили также в минприроды.

Как писали Sibnovosti.ru, в прошлом году миллионного туриста встретили в «Красноярских Столбах» 5 декабря. В 2018 году заповедник посетило 754 тыс гостей.

Фото: сайт национального парка «Красноярские Столбы»

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