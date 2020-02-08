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Дети таймырских энцев получат букварь родного языка

Главная Общество
Красноярск
12:45 8 Февраля 2020
таймыр, язык, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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В середине марта на Таймыр будут доставлены первые буквари энецкого языка. Их выпустят в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Макеты учебного пособия «Онай энчу букварь» и рабочей тетради к нему уже утверждены и отправлены в печать. Тираж букваря составит 200 экземпляров, сообщает официальный сайт органов власти Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района со ссылкой на информационный методический центр.  

Автором букваря стала Дарья Болина, издание выпустят на средства АНО «Экспертный центр – Проектный офис развития Арктики».

Как писали Sibnovosti.ru, энцев насчитывается всего около 300 человек. Примерно 200 из них проживают на Таймыре. До середины прошлого века их язык считался диалектом ненецкого. Дорожная карта по развитию письменности энецкого языка была принята в прошлом году.

Фото: сайт свободной энциклопедии «Википедия»

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