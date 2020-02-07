Красноярцы чаще стали устраиваться грузчиками и водителями

Красноярцы стали проявлять интерес к работе с ежедневной оплатой. К таким выводам пришли аналитики портала Avito.

Так, горожане поддержали общероссийский тренд и начали мониторить работу, где отдельно оплачивается каждый рабочий день. В числе самых популярных запросов - водители, продавцы и грузчики.

«Рост в полтора раза количества запросов, которые касаются работы с ежедневной оплатой, свидетельствует о том, что работодателям необходимо становиться более гибкими, разрабатывать новые финансовые инструменты для того, чтобы удовлетворять потребности соискателей», — отмечают аналитики.

Отметим, что красноярцы в 2019 году также проявляли интерес к работе няни и уборщицы. Профессия курьера, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, гораздо меньше интересует сибиряков.