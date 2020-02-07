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Красноярцы чаще стали устраиваться грузчиками и водителями

Главная Общество
Красноярск
15:40 7 Февраля 2020
общество, красноярск, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы стали проявлять интерес к работе с ежедневной оплатой. К таким выводам пришли аналитики портала Avito. 

Так, горожане поддержали общероссийский тренд и начали мониторить работу, где отдельно оплачивается каждый рабочий день. В числе самых популярных запросов - водители, продавцы и грузчики. 

«Рост в полтора раза количества запросов, которые касаются работы с ежедневной оплатой, свидетельствует о том, что работодателям необходимо становиться более гибкими, разрабатывать новые финансовые инструменты для того, чтобы удовлетворять потребности соискателей», — отмечают аналитики. 

Отметим, что красноярцы в 2019 году также проявляли интерес к работе няни и уборщицы. Профессия курьера, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, гораздо меньше интересует сибиряков. 

 

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