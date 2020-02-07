В Красноярске посчитали электромобили

В Красноярске зарегистрировано 53 электромобиля, а самой популярной маркой стал Nissan Leaf. Средняя стоимость модели 2012 года составляет более полумиллиона рублей. Такие данные предоставили в ГИБДД.

Как отметил глава Красноярска Сергей Еремин в Instagram, пока популярность электромобилей в городе низкая, несмотря на очевидные преимущества таких иномарок. Их владельцы существенно экономят на бензине, а нагрузка на экологию снижается. Причина, возможно, кроется в недостаточно развитой инфраструктуре.

На полсотни электрокаров в Красноярске приходится шесть заправок, еще одна работает в аэропорту. Для сравнения, в Москве в ближайшее время планируется увеличить количество станций до 200.

Мэр Красноярска на выездном совещании отметил, что власти готовы оказывать содействие и поддержку в создании новых электрозаправок и развитии инфраструктуры для экологичного транспорта.