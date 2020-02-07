7 февраля
Красноярск
погода -2 °C
62.8
 
€ 69.08
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Норильске спустя четыре дня открыли дорогу в аэропорт

Главная Общество
Красноярск
13:36 7 Февраля 2020
общество, норильск, север
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Норильске в пятницу, 7 февраля, открыли дорогу в аэропорт.  Трассу «Норильск – Кайеркан – Алыкель» пришлось закрыть для всех видов транспорта 3 февраля из-за бушующей метели, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru. 

В начале февраля на севере Красноярского края действовало штормовое предупреждение. В частности, в Норильске был сильный ветер и снег. Пассажиров в воздушную гавань доставляли в автоколоннах. Непогода отразилась и на вылетах - некоторые рейсы отправлялись и прибывали с задержкой. 

Как рассказали в ГУ МЧС по краю, все ограничения на трассе в аэропорт сняты. Тем не менее, синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают северян о сильном ветре до 18 м/с.  

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новый корпус онкодиспансера начинают строить в Красноярске

Новый корпус онкодиспансера начинают строить в Красноярске

7 Февраля 2020 г.
Работы завершатся к концу 2021 года
Новости Красноярска: В Красноярске стартует прием заявок в детские лагеря

В Красноярске стартует прием заявок в детские лагеря

7 Февраля 2020 г.
Заявления принимаются до 15 апреля
Новости Красноярска: В Минусинске суд обязал обеспечить жильем семью погибшего при прорыве дамбы рабочего

В Минусинске суд обязал обеспечить жильем семью погибшего при прорыве дамбы рабочего

7 Февраля 2020 г.
Администрацию Минусинска через суд обязали заключить договор социального найма с семьей погибшего рабочего. Мужчина был трудоустроен в ООО Сисим» и умер во время прорывы дамбы в Курагинском районе, рассказали в краевой прокуратуре.  По данным ведомства, в 2018 году жител...
Новости Красноярска: В Красноярске детей учат бороться с простудой с помощью йоги и лечебного чая

В Красноярске детей учат бороться с простудой с помощью йоги и лечебного чая

7 Февраля 2020 г.
Такие меры практикуют в детских садах
Новости Красноярска: Развязке на Предмостной площади в Красноярске дадут ход

Развязке на Предмостной площади в Красноярске дадут ход

7 Февраля 2020 г.
Проблему с пробками собираются решить в течение 3-5 лет
Новости Красноярска: Два десятка домов в Красноярском крае отремонтируют почти на 20 лет раньше

Два десятка домов в Красноярском крае отремонтируют почти на 20 лет раньше

7 Февраля 2020 г.
Решение одобрено комиссией по капремонту
Новости компаний
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

5 Февраля 2020 г.
Екатерина Пешкова занимает должность в департаменте организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития
Новости Красноярска: «7 ДТП с участием 29 автомобилей»: в ГИБДД рассказали об утреннем коллапсе под Красноярском

«7 ДТП с участием 29 автомобилей»: в ГИБДД рассказали об утреннем коллапсе под Красноярском

6 Февраля 2020 г.
Пострадали два человека
Новости Красноярска: В Красноярске выбирают место под новый Дворец бракосочетания

В Красноярске выбирают место под новый Дворец бракосочетания

4 Февраля 2020 г.
Предложено два варианта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19