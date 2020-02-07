В Норильске спустя четыре дня открыли дорогу в аэропорт

В Норильске в пятницу, 7 февраля, открыли дорогу в аэропорт. Трассу «Норильск – Кайеркан – Алыкель» пришлось закрыть для всех видов транспорта 3 февраля из-за бушующей метели, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

В начале февраля на севере Красноярского края действовало штормовое предупреждение. В частности, в Норильске был сильный ветер и снег. Пассажиров в воздушную гавань доставляли в автоколоннах. Непогода отразилась и на вылетах - некоторые рейсы отправлялись и прибывали с задержкой.

Как рассказали в ГУ МЧС по краю, все ограничения на трассе в аэропорт сняты. Тем не менее, синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают северян о сильном ветре до 18 м/с.