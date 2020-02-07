Новый корпус онкодиспансера начинают строить в Красноярске

В Красноярске начинается строительство нового палатного корпуса для хирургических и терапевтических отделений краевого онкодиспансера. Территорию медицинского учреждения уже оградили забором. Подрядчику необходимо завершить подготовку к строительству и в течение двух недель приступить к возведению здания.

Как рассказали в Минздраве, новый корпус рассчитан на 260 коек - туда переедут дневной и круглосуточный стационары и радиотерапевтические отделения. Сейчас все эти подразделения онкоцентра находятся в старом помещении - в будущем его полностью реконструируют.

«Также в новом корпусе расположатся отделение общей онкохирургии и отделение онкомаммологической хирургии – в настоящее время они находятся в корпусе на ул. Московской, 30 – в бывшей медсанчасти «Красмаша»», - пояснили в ведомстве.

Все работы планируют завершить к 2021 году. Строительство ведется в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».