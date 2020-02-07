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В Красноярске стартует прием заявок в детские лагеря

Главная Общество
Красноярск
12:30 7 Февраля 2020
общество, красноярск, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В школах Красноярска с 17 февраля начнется запись детей в загородные оздоровительные лагеря. Заявления от родителей будут принимать до 15 апреля, рассказали в региональном министерстве образования. 

Дети смогут отдохнуть и поправить здоровье в пригородных лагерях, а также отправиться на юг Красноярского края. 

«В заявке родителю нужно указать контактный телефон, а также приложить копии паспорта и свидетельства о рождении ученика. Путевка в загородный лагерь предоставляется только один раз в год, то есть ребенок не сможет поехать сразу на несколько сезонов. Получить путевку могут дети в возрасте от 7 до 18 лет», - пояснили в министерстве. 

Все лагеря будут принимать детей летом в 3-4 смены - первая откроется в июне. Полная стоимость путевки в лагерь - 19,5 тысяч рублей. Красноярцам предлагают оплатить только 30% от этой цены - это 5,8 тысячи рублей. 

В правительстве подсчитали, что этим летом более 10,5 тысяч школьников отдохнут в лагерях, в том числе в пришкольных. 

«С 1 апреля начнется запись детей в пришкольные лагеря. Площадки будут работать в течение июня, их смогут посещать ученики любого возраста. Детей обеспечат двухразовым питанием. Пребывание ребенка в пришкольном лагере бесплатно», - рассказали в краевой администрации. 

В этом случае родителям необходимо оплатить только частичную стоимость завтраков и обедов.

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