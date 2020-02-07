В Минусинске суд обязал обеспечить жильем семью погибшего при прорыве дамбы рабочего

Администрацию Минусинска через суд обязали заключить договор социального найма с семьей погибшего рабочего. Мужчина был трудоустроен в ООО Сисим» и умер во время прорывы дамбы в Курагинском районе, рассказали в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, в 2018 году жителю Минусинска предоставили квартиру, где он жил вместе с женой и сыном. Мужчина был сиротой.

«С учетом изменений, внесенных в Жилищный кодекс России, органом местного самоуправления должно было быть принято решение об исключении такого жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении договора социального найма. Администрация Минусинска заключить такой договор во внесудебном порядке отказалась», - пояснили в ведомстве.

В результате суд обязал обеспечить жильем мать и ребенка погибшего горняка. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, 9 октября в Курагинском районе на реке Сейба произошло обрушение пяти самовольно построенных дамб. В результате ЧП погибли 28 человек. Трое числятся пропавшими без вести - их искали до наступления морозов.