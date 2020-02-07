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В Красноярске детей учат бороться с простудой с помощью йоги и лечебного чая

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Красноярск
11:25 7 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске в сезон гриппа и простуды детей закаливают йогой, солью и лечебным чаем - такие методы борьбы с ОРВИ практикуют в детских садах и школах, рассказали в мэрии. 

Так, школьники пьют после уроков чай с полезными травами и ягодами - малиной, смородиной, шиповником, черникой и мятой. В борьбе с простудой не пренебрегают и старыми методами: на шеях у детей висят «съедобные амулеты» - капсулы с чесноком. На обеде содержимое амулета съедается.

«В детских садах начали практиковать йогу и обязательное посещение соляной комнаты, которые оборудуют прямо в учреждениях. В соляной комнате благодаря специализированному оборудованию постоянно поддерживается определенная температура, давление и влажность воздуха, а также концентрация различных ионов соли. Попадая в организм человека, соль оказывает несколько воздействий: лечебное, противовоспалительное, противоаллергенное и иммунностимулирующее», - пояснили в управлении образования. 

Отметим, что в школах и садах действует «фильтр» по выявлению заболевших детей. Простудившихся немедленно отправляют домой, чтобы они не смогли заразить остальных. Карантин в классах и группах вводится только при 20% заболевших. 

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