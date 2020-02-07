Развязке на Предмостной площади в Красноярске дадут ход

В Красноярске депутаты ЗС и чиновники мэрии снова вернулись к вопросу строительства развязки в районе Предмостной площади. Объект требует серьезных вложений - на строительство развязки от улицы Гладкова до Николаевского моста, а также на реконструкцию улицы Свердловской потребуется около 7 млрд рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на краевой парламент.

«Этот вопрос невозможно решить в один момент, но должен быть план действий, график движения или, как принято говорить, «дорожная карта», чтобы в течение 3-5 лет решить эту проблему», — сказал председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов.

Отметим, что строительство развязки поможет решить транспортные проблемы на правом берегу Красноярска, а также повлиять на экологическую ситуацию в городе. Утром и вечером на кольце около Предмостной площади собираются 10-балльные пробки.

По словам первого заместителя главы Красноярска Владислава Логинова, в течение первого полугодия 2020-го мэрии предстоит сформировать техническое задание на проект, определиться с необходимым финансированием и участком земли под строительство. О сроках реализации масштабного проекта пока говорить рано.