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Два десятка домов в Красноярском крае отремонтируют почти на 20 лет раньше

Главная Общество
Красноярск
10:06 7 Февраля 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специальная комиссия одобрила перенос сроков капитального ремонта 20 домов на территории Красноярского края. Работы в них были запланированы только на 2040 год. Согласно решению комиссии, ремонт начнется значительно раньше – в период с 2020 по 2022 годы.

«Комиссия рассмотрела 22 пакета документов с обоснованием необходимости переноса сроков капремонта с 2040 года на 2020-2022 годы. Эксперты поддержала заявки по 20 объектам. Раньше установленных сроков отремонтируют подвальное помещение в Ачинске, один дом в Лесосибирске, три дома в Красноярске и 15 домов в Норильске», - сообщили в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В краевом правительстве добавили, что еще одно заседание комиссии по капремонту многоквартирных домов состоится через месяц.

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