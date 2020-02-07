В Красноярском крае увеличено количество квот на процедуру ЭКО

В Красноярском крае ежегодно растет число квот на бесплатную процедуру искусственного оплодотворения. В 2020 году врачи планируют выполнить ЭКО 1550 пациенткам. Для сравнения, в 2018 году процедуру прошли 924 женщины.

В Минздраве сообщили, что ЭКО можно сделать бесплатно по полису ОМС. При этом пациентка вправе выбрать клинику не только на территории Красноярского края, но и в других регионах. В Красноярске ЭКО делают в двух медучреждениях.

«Сегодня за счет средств обязательного медицинского страхования оплачиваются расходы на проведение циклов ЭКО, лекарственные препараты, консультации врачей. С 2018 года в программу ЭКО по ОМС включены процедуры по криоконсервации (глубокая заморозка с помощью криопротектора в жидком азоте при температуре до -196 °С) с последующим переносом эмбрионов. Хранятся криоконсервированные эмбрионы за счет граждан», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого Минздрава.

Отметим, что в 2019 году по программе ЭКО в Красноярском крае родилось 366 детей.