Красноярцев ждут аномально теплые выходные

Синоптики обещают красноярцам аномально теплые выходные. Уже в пятницу, 7 февраля, в городе ожидаются плюсовые температуры. Днем возможен небольшой снег и ветер юго-западного направления до 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

В ночь на субботу, 8 февраля, температура опустится до -5°С, в светлое время суток столбики термометров поднимутся до +1°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 9 февраля, ночью около -1°С, а днем термометры покажут +5°С, возможен мокрый снег и даже дождь.

По предварительному прогнозу, уже в начале следующей недели в Красноярске похолодает до -11°С - морозы продержатся несколько дней.