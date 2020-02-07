Пешеходный мост между БКЗ и музейным центром построят в 2021 году

Городская администрация ищет подрядчика, который займется строительством нового моста между БКЗ и музейным центром «Площадь Мира». В течение трех недель власти планируют объявить конкурс на поиск проектировщика переправы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Построить объект планируют в 2021 году.

Мост соединит общественные пространства на набережной и площадь перед БКЗ. Красноярцам и гостям города будет удобно спускаться из центра к Енисею.

Напомним, что прежний пешеходный мост снесли в 2015 году из-за существенного износа конструкций. В мэрии тогда объяснили, что он небезопасен для пешеходов.