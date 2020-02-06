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Красноярцу вырезали 6-килограммовую опухоль

Главная Общество
Красноярск
16:45 6 Февраля 2020
общество, красноярск, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
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44-летнему красноярцу удалили гигантскую опухоль в брюшной полости - ее вес достигал 6 кг, рассказали в краевой клинической больнице. 

Пациент заметил изменения в организме около четырех лет назад. Его живот начал расти, однако он не придал этому никакого значения. 

«У меня был небольшой живот, но не сказать, что огромный. Думал, это нормально - мужчины с возрастом поправляются. Регулярно наблюдался у гастроэнтеролога, проходил УЗИ, но ничего необычного обследования не показывали», - вспоминает мужчина. 

Несколько месяцев назад красноярец стал ощущать дискомфорт, появилась боль в области живота, слабость и бессонница. В декабре ему сделали компьютерную томографию, которая показала гигантскую опухоль. Однако врачи обрадовали пациента - она была доброкачественной. Это липома или жировое образование. Большой размер «жировика» - редкость в медицинской практике. 

«Доброкачественная опухоль развивается в слое подкожной соединительной рыхлой ткани и может проникать между мышцами», - рассказывают врачи. 

Красноярца уже выписали домой, операция прошла без осложнений, так как образование не было прикреплено к органам кровеносными сосудами. Пациент пока испытывает боли, так как его кишечник «возвращается» на свое место - из-за опухоли органы мужчины были сдавлены. 

Фото: medgorod.ru

 

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