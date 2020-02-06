Движение на обходе Красноярска открыто для транспорта

Движение на глубоком обходе Красноярска открыто для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба управление автодорог «Енисей».

Водителей все равно просят соблюдать осторожность и включать противотуманные фары.

«Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее, в условиях тумана и ограниченной видимости использовать противотуманные фары и аварийные сигналы для привлечения внимания. Кроме того, необходимо снизить скорость до той, которая позволит контролировать дорожную обстановку», - предупредили в ГИБДД.

Напомним, участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» перекрыли утром, 6 февраля, из-за ряда ДТП с участием 29 автомобилей. В результате аварий пострадали два человека. Одного после медосмотра на месте отпустили, второго с ушибами и порезами отправили на амбулаторное лечение.