6 февраля
Красноярск
погода -2 °C
63.17
 
€ 69.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Движение на обходе Красноярска открыто для транспорта

Главная Общество
Красноярск
16:10 6 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

Движение на глубоком обходе Красноярска открыто для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба управление автодорог «Енисей». 

Водителей все равно просят соблюдать осторожность и включать противотуманные фары. 

«Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее, в условиях тумана и ограниченной видимости использовать противотуманные фары и аварийные сигналы для привлечения внимания. Кроме того, необходимо снизить скорость до той, которая позволит контролировать дорожную обстановку», - предупредили в ГИБДД. 

Напомним, участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» перекрыли утром, 6 февраля, из-за ряда ДТП с участием 29 автомобилей. В результате аварий пострадали два человека. Одного после медосмотра на месте отпустили, второго с ушибами и порезами отправили на амбулаторное лечение.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В поселке под Красноярском открылся современный образовательный центр

В поселке под Красноярском открылся современный образовательный центр

6 Февраля 2020 г.
Его построили на месте старой школы
Новости Красноярска: Движение в Красноярске ограничат из-за мирового первенства по керлингу

Движение в Красноярске ограничат из-за мирового первенства по керлингу

6 Февраля 2020 г.
Соревнования пройдут в «Кристалл арене» с 15 по 22 февраля 2020 года
Новости Красноярска: Театральной площади в Красноярске придумают концепцию развития

Театральной площади в Красноярске придумают концепцию развития

6 Февраля 2020 г.
Организован конкурс
Новости Красноярска: В крае увеличилось количество регулярных рейсов в отдаленные поселки Таймыра

В крае увеличилось количество регулярных рейсов в отдаленные поселки Таймыра

6 Февраля 2020 г.
Самыми популярными направлениями стали поселки Усть-Авам и Волочанка
Новости Красноярска: У пятерых красноярцев не подтвердился коронавирус

У пятерых красноярцев не подтвердился коронавирус

6 Февраля 2020 г.
Случаев заражения в Красноярске не выявлено
Новости Красноярска: Красноярские школы готовят к переходу на бесплатное питание

Красноярские школы готовят к переходу на бесплатное питание

6 Февраля 2020 г.
Такое поручение дал президент
Новости компаний
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «7 ДТП с участием 29 автомобилей»: в ГИБДД рассказали об утреннем коллапсе под Красноярском

«7 ДТП с участием 29 автомобилей»: в ГИБДД рассказали об утреннем коллапсе под Красноярском

6 Февраля 2020 г.
Пострадали два человека
Новости Красноярска: В Красноярске водитель сбил школьницу и скрылся

В Красноярске водитель сбил школьницу и скрылся

5 Февраля 2020 г.
Теперь полицейские ищут свидетелей аварии
Новости Красноярска: Жительница края погибла во время отдыха в Таиланде

Жительница края погибла во время отдыха в Таиланде

3 Февраля 2020 г.
Женщина утонула
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19