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В поселке под Красноярском открылся современный образовательный центр

Главная Общество
Красноярск
15:05 6 Февраля 2020
общество, красноярск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В поселке Зеледеево Емельяновского района открылся образовательный центр на 80 воспитанников. Двухэтажное здание построили за 1,5 года, оно расположено на месте ветхой деревянной школы 60-х годов, рассказали в краевом правительстве. 

Центр полностью оснащен современной мебелью, компьютерами и всем необходимым для обучения детей. Внутри также есть спортзал и библиотека, так что он ничем не уступает образовательным учреждениям Красноярска. 

Новое здание выкупили за бюджетные деньги у частного инвестора - из региональной казны выделили 135 млн рублей. Уже в этом году дети будут учиться в современной школе, за парты сядут 46 человек с 1 по 10 классы. Кроме того, в новом центре откроется первый в поселке детский сад, для него уже сформировали группу из 13 воспитанников. 

«Это большая радость и незабываемое событие. Надеюсь, в стенах новой школы все будет не просто соответствовать стандартам, а выйдет на более высокий по качеству уровень, и наши талантливые учителя и ученики реализуют себя в полной мере», – сказала директор Зеледеевской школы Ольга Коваленко.

Отметим, что в Красноярском крае реализуется программа, направленная на развитие системы образования региона. Создание в сельских школах комфортных и современных условий является одним из ключевых приоритетов при ее исполнении. 

Напомним, в этом году в крае планируется построить 14 детских садов, один спортивный зал, а также шесть школ. 

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