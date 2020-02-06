В поселке под Красноярском открылся современный образовательный центр

В поселке Зеледеево Емельяновского района открылся образовательный центр на 80 воспитанников. Двухэтажное здание построили за 1,5 года, оно расположено на месте ветхой деревянной школы 60-х годов, рассказали в краевом правительстве.

Центр полностью оснащен современной мебелью, компьютерами и всем необходимым для обучения детей. Внутри также есть спортзал и библиотека, так что он ничем не уступает образовательным учреждениям Красноярска.

Новое здание выкупили за бюджетные деньги у частного инвестора - из региональной казны выделили 135 млн рублей. Уже в этом году дети будут учиться в современной школе, за парты сядут 46 человек с 1 по 10 классы. Кроме того, в новом центре откроется первый в поселке детский сад, для него уже сформировали группу из 13 воспитанников.

«Это большая радость и незабываемое событие. Надеюсь, в стенах новой школы все будет не просто соответствовать стандартам, а выйдет на более высокий по качеству уровень, и наши талантливые учителя и ученики реализуют себя в полной мере», – сказала директор Зеледеевской школы Ольга Коваленко.

Отметим, что в Красноярском крае реализуется программа, направленная на развитие системы образования региона. Создание в сельских школах комфортных и современных условий является одним из ключевых приоритетов при ее исполнении.

Напомним, в этом году в крае планируется построить 14 детских садов, один спортивный зал, а также шесть школ.