Движение в Красноярске ограничат из-за мирового первенства по керлингу

Красноярцев предупредили о дорожных ограничениях из-за проведения этапов ЧМ по керлингу среди юниоров.

Так, с 18:00 13 февраля до 18:00 23 февраля будет временно изменена схема движения транспорта в районе ледового дворца «Кристалл арена» на ул. Партизана Железняка.

«Для обеспечения безопасности участников и зрителей будет временно запрещено движение по проезду от ул. Октябрьская до КПП № 2 ледового дворца «Кристалл арена». Для водителей в районе здания №10А по ул. Октябрьская будут выставлены знаки «Движение запрещено»», - рассказали в мэрии.

Парковка автомобилей запрещена на следующих участках:

на проезде от ул. Октябрьская до КПП № 2 Ледового дворца «Кристалл арена»;

на проезде с восточной стороны Ледового дворца «Кристалл арена»;

на проезде с западной стороны Ледового дворца «Кристалл арена» от ул. Партизана Железняка до ул. Октябрьская.

Напомним, матчи кругового этапа, полуфинальные игры и финал чемпионата мира по керлингу среди юниоров состоятся в Красноярске с 15 по 22 февраля 2020 года. На турнир приедут более 100 спортсменов из 15 стран мира. Участники начнут прибывать в краевой центр 10 февраля - в понедельник ожидается приезд сборной Шотландии.