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Движение в Красноярске ограничат из-за мирового первенства по керлингу

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Красноярск
12:05 6 Февраля 2020
красноярск, общество, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярцев предупредили о дорожных ограничениях из-за проведения этапов ЧМ по керлингу среди юниоров. 

Так, с 18:00 13 февраля до 18:00 23 февраля будет временно изменена схема движения транспорта в районе ледового дворца «Кристалл арена» на ул. Партизана Железняка. 

«Для обеспечения безопасности участников и зрителей будет временно запрещено движение по проезду от ул. Октябрьская до КПП № 2 ледового дворца «Кристалл арена». Для водителей в районе здания №10А по ул. Октябрьская будут выставлены знаки «Движение запрещено»», - рассказали в мэрии. 

Парковка автомобилей запрещена на следующих участках: 

  • на проезде от ул. Октябрьская до КПП № 2 Ледового дворца «Кристалл арена»;

  • на проезде с восточной стороны Ледового дворца «Кристалл арена»;

  • на проезде с западной стороны Ледового дворца «Кристалл арена» от ул. Партизана Железняка до ул. Октябрьская.

Напомним, матчи кругового этапа, полуфинальные игры и финал чемпионата мира по керлингу среди юниоров состоятся в Красноярске с 15 по 22 февраля 2020 года. На турнир приедут более 100 спортсменов из 15 стран мира. Участники начнут прибывать в краевой центр 10 февраля - в понедельник ожидается приезд сборной Шотландии. 

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