Театральной площади в Красноярске придумают концепцию развития

В Красноярске выберут лучшую концепцию развития Театральной площади - троим победителям конкурса достанутся денежные призы. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Так, с 30 марта по 5 апреля от разработчиков проектов общественных пространств будут принимать предложения по реконструкции главной центральной площади Красноярска.

«Проекты должны обязательно учитывать исторический контекст площади, ее градостроительные параметры и планировочную структуру, социальную функцию, содержать требования к озеленению и благоустройству территории. Пешеходные зоны, парковки, предложенные в рамках концепции, должны быть доступными, в первую очередь, для красноярцев», - говорится в положении конкурса.

Участвовать могут организации, которые занимаются улучшением общественных пространств не менее десяти лет. Лучшие проекты выберут красноярские архитекторы, общественники и представители власти. Результаты объявят 15 апреля 2020 года.

Напомним, ранее власти Красноярска решили реконструировать площадь у Театра оперы и балета им. Хворостовского. Зону для прогулок архитекторы предлагали поднять на один уровень. Для этого разберут лестницу и фонтан – последний решено перенести к спуску на набережной Енисея.