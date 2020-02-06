6 февраля
Красноярск
погода -12 °C
63.17
 
€ 69.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Театральной площади в Красноярске придумают концепцию развития

Главная Общество
Красноярск
11:30 6 Февраля 2020
общество, красноярск, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске выберут лучшую концепцию развития Театральной площади - троим победителям конкурса достанутся денежные призы. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на городскую администрацию. 

Так, с 30 марта по 5 апреля от разработчиков проектов общественных пространств будут принимать предложения по реконструкции главной центральной площади Красноярска. 

«Проекты должны обязательно учитывать исторический контекст площади, ее градостроительные параметры и планировочную структуру, социальную функцию, содержать требования к озеленению и благоустройству территории. Пешеходные зоны, парковки, предложенные в рамках концепции, должны быть доступными, в первую очередь, для красноярцев», - говорится в положении конкурса. 

Участвовать могут организации, которые занимаются улучшением общественных пространств не менее десяти лет. Лучшие проекты выберут красноярские архитекторы, общественники и представители власти. Результаты объявят 15 апреля 2020 года. 

Напомним, ранее власти Красноярска решили реконструировать площадь у Театра оперы и балета им. Хворостовского. Зону для прогулок архитекторы предлагали поднять на один уровень. Для этого разберут лестницу и фонтан – последний решено перенести к спуску на набережной Енисея. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В крае увеличилось количество регулярных рейсов в отдаленные поселки Таймыра

В крае увеличилось количество регулярных рейсов в отдаленные поселки Таймыра

6 Февраля 2020 г.
Самыми популярными направлениями стали поселки Усть-Авам и Волочанка
Новости Красноярска: У пятерых красноярцев не подтвердился коронавирус

У пятерых красноярцев не подтвердился коронавирус

6 Февраля 2020 г.
Случаев заражения в Красноярске не выявлено
Новости Красноярска: Красноярские школы готовят к переходу на бесплатное питание

Красноярские школы готовят к переходу на бесплатное питание

6 Февраля 2020 г.
Такое поручение дал президент
Новости Красноярска: Мэр Сергей Еремин пообещал красноярцам уютный променад на правобережье

Мэр Сергей Еремин пообещал красноярцам уютный променад на правобережье

6 Февраля 2020 г.
Запланировано благоустройство участка пр. Красноярский рабочий
Новости Красноярска: Клиенты Красноярскэнергосбыта могут оплачивать квитанции с помощью системы мобильных платежей

Клиенты Красноярскэнергосбыта могут оплачивать квитанции с помощью системы мобильных платежей

5 Февраля 2020 г.
Сервисы доступны для тех, кто установил мобильное приложение
Новости Красноярска: Эпидемия гриппа не добралась до Красноярского края

Эпидемия гриппа не добралась до Красноярского края

5 Февраля 2020 г.
Заболеваемость ниже порога на 15,3%
Новости компаний
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

5 Февраля 2020 г.
Екатерина Пешкова занимает должность в департаменте организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития
Новости Красноярска: В Красноярске выбирают место под новый Дворец бракосочетания

В Красноярске выбирают место под новый Дворец бракосочетания

4 Февраля 2020 г.
Предложено два варианта
Новости Красноярска: В Красноярске на линию вышел троллейбус с автономным ходом

В Красноярске на линию вышел троллейбус с автономным ходом

5 Февраля 2020 г.
Транспорт может работать в режиме обычного автобуса
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19