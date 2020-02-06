МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае

Более 20 тысяч жителей Красноярского края получили возможность комфортно смотреть видео в HD-качестве и слушать музыку онлайн. За год МегаФон увеличил сеть LTE в регионе на 20%, доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G появился в небольших и отдаленных поселках.

МегаФон подвел итоги программы развития сетей сотовой связи в Красноярском крае в 2019 году. В регионе было построено более 240 новых кабинетов базовых станций, причем сеть LTE МегаФона увеличилась на четверть.

Особое внимание при составлении программы развития уделялось покрытию в городах районного значения и небольших поселениях края. Так, доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G МегаФона впервые получили более 20 тысяч жителей поселков и деревень, в том числе Чистое Поле, Красная поляна, Вершино-Рыбное, Черемшанка, Саянский, Рассвет, Новокамала, Синеборск, Первоманск, Тубинск и других. Теперь скорость мобильного интернета в этих населенных пунктах позволяет жителям с комфортом совершать видеозвонки, слушать музыку, смотреть видео высокого разрешения. Учитывая, что сотовая связь в сельской местности – зачастую единственный способ выхода в Интернет, это еще один шаг на пути к цифровизации края.

Также МегаФон значительно расширил зону покрытия, увеличил емкость сети и скорость мобильного интернета 4G в Красноярске и городах районного значения, таких как Норильск, Ачинск, Канск, Железногорск, Назарово, Ужур, Минусинск, Шарыпово, Боготол, Лесосибирск, Зеленогорск, Бородино, Дивногорск, Иланский и Кодинск. При этом для обеспечения одновременно высокоскоростного и стабильного мобильного интернета на территории региона МегаФон использует сразу два диапазона LTE: 2600 МГц и 1800 МГц. Первый дает максимальные скорости и ёмкость сети, второй – лучше проникает внутрь помещений и имеет повышенную дальность распространения сигнала.

В 2019 году МегаФон запустил в Красноярске инновационную сеть мобильной связи NB-IoT, предназначенную специально для обмена информацией между датчиками, сенсорами, роботами и другими промышленными устройствами. Новый стандарт «Интернета вещей» позволяет развивать в краевом центре проекты «Умного города», например, системы управления транспортными потоками, экологического мониторинга, интеллектуального учета коммунальных ресурсов.

Масштабная модернизация проведена и на транспортной сети компании. В регионе проложили более 100 километров новых волоконно-оптических линий связи и заменили узлы переприема на более мощные, позволяющие увеличить емкость и пропускную способность базовых станций в 10 раз. Новое высокотехнологичное оборудование было установлено и для радиорелейной связи. Все эти изменения дают абонентам МегаФона увеличение скорости мобильного интернета, особенно в часы пиковой загрузки, а компании – возможность подготовить сеть к будущему внедрению новых технологий.

«Активное развитие сети МегаФона – один из существенных факторов роста потребления мобильного интернета в Красноярском крае. Только за этот год 4G-трафик наших абонентов вырос в 2,3 раза. При этом такой существенный рост нагрузки не сказался на качестве наших услуг. По последним данным самого популярного приложения для измерения скорости мобильного интернета – Speedtest от компании Ookla, средняя скорость 4G МегаФона Красноярском крае составляет 42,63 Мбит/с – это лучший результат среди всех операторов связи», – отметил директор Красноярского регионального отделения МегаФона Виталий Молотков.

Фото: МегаФон

По материалам МегаФона