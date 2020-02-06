В крае увеличилось количество регулярных рейсов в отдаленные поселки Таймыра

В Красноярском крае удвоили количество авиарейсов в удаленные поселки Таймыра. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Так, самыми популярными направлениями стали поселки Усть-Авам и Волочанка.

«Теперь в данные населенные пункты вертолеты будут летать круглогодично, два раза в неделю. Также круглый год рейсы будут выполняться в поселки Усть-Порт, Караул и Носок. Два раза в месяц до наступления навигационного периода воздушные суда будут осуществлять перелеты до п. Хантайское Озеро, Потапово и Тухард, а также в п. Байкаловск и Воронцово. В летний период в Тухард и Хантайское Озеро вертолеты будут летать также два раза в месяц», - рассказал заместитель главы района Олег Мозгунов.

Теперь вертолеты будут летать в удаленные поселки на севере края в два раза чаще.

Напомним, на Таймыре действует муниципальная программа по развитию транспортно-дорожного комплекса, благодаря которой стоимость билетов снижается до 55%. Перевозчикам компенсируют часть затрат из бюджета. В 2020-м на эти цели выделено 130 млн рублей.